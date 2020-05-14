Анастасия Лях .14 мая, 2020 7

Многострадальный спин-офф «Людей Икс» под названием «Новые мутанты» получил уже пятую по счету дату старта в прокате. Теперь, как сообщает The Hollywood Reporter, релиз намечен на 28 августа.

Напомним, последней датой выхода, установленной студией Disney после покупки Fox, было 3 апреля текущего года, но планам помешала эпидемия коронавируса и закрытие кинотеатров на карантин. А изначально проект должен был выйти еще в 2018 году.

Напомним, «Новые мутанты» — история нескольких подростков-мутантов с суперспособностями, которых держат силой в научной лаборатории и проводят над ними эксперименты.