Режиссер картины Джош Бун заявил, что зрители кинотеатров увидят фильм таким, каким он был задуман и реализован изначально, сообщает Geek Tyrant.
Очень, конечно, странная ситуация складывается вокруг этого проекта, который должен был выйти на экраны еще в 2018 году. Сперва премьера перенеслась якобы
Теперь же Бун говорит, что фильм выйдет в исходном варианте. К чему тогда были все эти разговоры о переделках и почему так оттягивался релиз?
Возможно, частичные ответы мы получим 6 января, когда в Сети состоится премьера нового трейлера, который недавно анонсировался как обновленный вариант с учетом доработок марвеловской команды.
Прокат «Новых мутантов» намечен на апрель.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую