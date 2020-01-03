Анастасия Лях .3 января, 2020 7

Режиссер картины Джош Бун заявил, что зрители кинотеатров увидят фильм таким, каким он был задуман и реализован изначально, сообщает Geek Tyrant.

Очень, конечно, странная ситуация складывается вокруг этого проекта, который должен был выйти на экраны еще в 2018 году. Сперва премьера перенеслась якобы из-за того, что руководство Fox было недовольно готовым материалом и назначило пересъемки. Затем студию Fox со всеми потрохами купила компания Disney, и это спровоцировало изменения в графике релизов. После было объявлено, что над «Новыми мутантами» поработают специалисты из Marvel и, естественно, кое-что переделают на свой, так сказать, вкус.

Теперь же Бун говорит, что фильм выйдет в исходном варианте. К чему тогда были все эти разговоры о переделках и почему так оттягивался релиз?

Возможно, частичные ответы мы получим 6 января, когда в Сети состоится премьера нового трейлера, который недавно анонсировался как обновленный вариант с учетом доработок марвеловской команды.

Прокат «Новых мутантов» намечен на апрель.