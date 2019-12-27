Режиссер проекта Джош Бун написал в Твиттере, что премьера нового видео состоится в январе 2020.
Напомним, релиз «Новых мутантов», которые по одному из последних планов должны были выйти в прокат еще летом, неоднократно переносился, пока зрители и вовсе перестали верить, что фильм
Но ничего подобного. Широкий релиз «Новых мутантов» состоится в апреле 2020 года. Создатель оригинального комикса Билл Сенкевич признался, что над доработкой (или переработкой) картины трудились профи из Marvel и что новый ролик уже включает эти доработки (но при этом сохраняет изначальную тональность хоррора).
Также Сенкевич отметил, что новый трейлер получился «феноменальным».
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут bit.ly/CineMaHD смотрел, что и вам рекомендую