Анастасия Лях .2 апреля, 2021 5

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Paramount назначила режиссера и главного актера в перезапуск франшизы «Трансформеры».

Кресло постановщика займет Стивен Кейпл мл., известный по независимой драме «Земля обетованная» и сиквелу «Крида». Главную роль исполнит молодой актер латиноамериканского происхождения Энтони Рамос, ранее сыгравший в мюзиклах Лин-Мануэля Миранды «Гамильтон» и «На высотах». Сейчас студия ищет молодую актрису, которая составит Рамосу экранную пару.

Сюжет ребута пока что неизвестен, но он никак не будет связан с предыдущими пятью фильмами Майкла Бэя. Paramount намерена вдохнуть в выдохшуюся франшизу новую жизнь и влить свежую кровь, в частности, сделать творческую команду более культурно и этнически разнообразной.