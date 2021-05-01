Анастасия Лях .1 мая, 2021 4

Как сообщает Deadline, новый фильм франшизы «Трансформеры» теперь имеет в арсенале и исполнителя, и исполнительницу главных ролей.

Ранее стало известно, что центральная мужская роль досталась Энтони Рамосу, известному по мюзиклу «Гамильтон». Теперь же к Рамосу присоединилась актриса Доминик Фишбэк, известная по фильмам «Проект „Сила“» и «Иуда и черный мессия». Примечательно, что Рамос и Фишбэк являются друзьями в реальной жизни.

Сюжет новых «Трансформеров» держится в секрете, но известно, что история будет рассказана в формате фильма-ограбления . В режиссерском кресле находится постановщик второго «Крида» Стивен Кейпл-младший .

Релиз запланирован на 24 июня 2022 года. Это значит, что съемки должны стартовать уже в ближайшие месяцы.