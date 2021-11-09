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Речь о проекте под названием «Эскадрилья „Изгой“», который должен был стать следующим полнометражным фильмом франшизы после выхода девятого эпизода «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Однако Дженкинс, которой предстоит сперва снять третью часть
Таким образом продакшен «Эскадрильи» переносится на 2023 год. Следовательно, релиз, изначально намеченный на 22 декабря
Тем временем к другому полнометражному ответвлению «Звездных войн» прикреплен режиссер третьего и предстоящего четвертого «Тора» Тайка Вайтити. Но не факт, что его проект доберется до зрителей раньше, поскольку Вайтити загружен еще сильнее, чем Дженкинс: после работы над марвеловским экшеном «Тор: Любовь и гром» ему предстоит снять диснеевский хоррор «Башня ужаса» и многострадальную экранизацию манги «Акира».