Анастасия Лях .9 ноября, 2021 10

Постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс, назначенная режиссером нового фильма легендарной космической саги, не сможет приступить к работе над проектом в назначенные сроки, так что съемки и соответственно релиз отложены на год, пишет Deadline.

Речь о проекте под названием «Эскадрилья „Изгой“», который должен был стать следующим полнометражным фильмом франшизы после выхода девятого эпизода «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Однако Дженкинс, которой предстоит сперва снять третью часть «Чудо-женщины» и байопик о Клеопатре, слишком загружена и не сможет начать съемки в 2022 году, как это было запланировано.

Таким образом продакшен «Эскадрильи» переносится на 2023 год. Следовательно, релиз, изначально намеченный на 22 декабря 2023-го , теперь стоит ждать в конце 2024 года.

Тем временем к другому полнометражному ответвлению «Звездных войн» прикреплен режиссер третьего и предстоящего четвертого «Тора» Тайка Вайтити. Но не факт, что его проект доберется до зрителей раньше, поскольку Вайтити загружен еще сильнее, чем Дженкинс: после работы над марвеловским экшеном «Тор: Любовь и гром» ему предстоит снять диснеевский хоррор «Башня ужаса» и многострадальную экранизацию манги «Акира».