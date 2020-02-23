Анастасия Лях .23 февраля, 2020 7

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Disney официально пустила в разработку новый проект вселенной «Звездные войны».

Естественно, никакие подробности не разглашаются. Неизвестно, что это будет: спин-офф , продолжение, предыстория или же вовсе сериал для потокового сервиса. И неясно, тот ли это самый проект, из которого были уволены шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс . Но это точно отдельная история от того, чем займется глава Marvel Кевин Файги, назначенный курировать одно из следующих направлений космической приключенческой франшизы.

Сценаристами утверждены Джастин Диллард и Мэтт Оуэнс. Первый известен по фильмам «Ловкость» и «Милая», а второй — по сериалу «Люк Кейдж».