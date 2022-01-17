Анастасия Лях .17 января, 2022 14

Обнародован хронометраж предстоящего фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Длительность картины составит 175 минут, то есть без малого три часа. Это будет самый длинный фильм про Брюса Уэйна в истории дисишных экранизаций. Ранее первенство принадлежало триквелу Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (165 минут).

Напомним, «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза позиционируется как детективный нуар, а не супергеройский экшен. По словам Паттинсона, его версия Брюса Уэйна будет более сложной с психологической точки зрения и противоречивой, чем предыдущие.

Релиз запланирован на 4 марта.