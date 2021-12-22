Таня Гончаренко .22 декабря, 2021 10

Продюсер предстоящего "Бэтмэна" Дилан Кларк рассказал в интервью изданию SlashFilm, что картина не будет частью киновселенной DC.

Подобный опыт уже случался, на примере "Джокера" Тодда Филлипса и "Лиги справедливости Зака Снайдера", которые разрабатывались в стороне от основной линии фильмов.

Решение по поводу "Бэтмэна" Кларк прокомментировал как желание режиссера ленты Мэтта Ривза создать авторский проект, который бы глубоко исследовал психологию супергероя.

"У Warner Bros. есть мультивселенная, в которой они исследуют разные способы использования персонажа… Мы не вовлекаемся в это. Мэтт заинтересован в том, чтобы довести героя до глубин его эмоций и потрясти его до основания" - объяснил Кларк.

Напомним, по версии IMDb, основанной на количестве просмотров страниц, "Бэтмэн" является самым ожидаемым фильмом 2022 года.