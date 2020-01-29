Анастасия Лях .29 января, 2020 2

На фото: Рами Малек в фильме "Не время умирать"

Обнародован хронометраж предстоящей картины «Не время умирать», которая станет 25-й серией бондианы и последним «Бондом» с участием Дэниэла Крэйга.

Лента будет длиться два часа 54 минуты. И это будет самый длинный фильм франшизы. Если, конечно, до выхода в прокат его не решат укоротить.

Напомним, режиссером новой истории о суперагенте британской разведки под номером 007 выступил Кэри Фукунага. По сюжету Джеймс Бонд отошел от дел и отдыхает вместе с возлюбленной (Леа Сейду) на Ямайке. Но внезапно старый знакомый (Джеффри Райт) обращается за помощью, и герою приходиться вновь противостоять очередному амбициозному и по традиции изувеченному злодею (которого в этот раз играет Рами Малек).

Премьера фильма в Украине запланирована на 9 апреля.