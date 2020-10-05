Анастасия Лях .5 октября, 2020 6

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Этого следовало ожидать. Студия Universal из-за пандемии решила не выпускать 25-го «Бонда» в 2020 году.

Напомним, изначально фильм «Не время умирать» должен был выйти в апреле текущего года, но коронавирус вынудил продюсеров перенести релиз. Новой датой выхода стало 11 ноября. Но Америку и другие страны накрыла вторая волна заразы. Так что теперь, как сообщает Viraety, премьеру придется подождать аж до 2 апреля 2021.

Студия надеется, что к тому времени откроются все кинотеатры по всей планете.

Перенос «Бонда» — последний гвоздь в гроб кинопроката 2020, который лишился практически всех громких релизов, кроме «Довода». Даже те немногие кинотеатры Америки, которые открылись после жесткого карантина, теперь собираются закрываться, ведь показывать все равно нечего.