Новый фильм Кристофера Нолана стал предметом спора о плагиате

Компания по производству велосипедных запчастей обвинила студия Warner и режиссера Кристофера Нолана в плагиате. Предметом спора стал логотип предстоящего триллера «Довод» («Tenet»).
Как сообщает сайт Tenetfilm.com, конфликт возник между создателями фильма и компанией Tenet Components, производящей запчасти для велосипедов. Дело в том, что изначально название картины Tenet писалось с перевернутой второй t, что символизировало смысл о нелинейном, инверсионном течении времени. И точно так же, как оказалось, пишется лого компании Tenet Components.
К счастью, сторонам спора удалось мирно уладить конфликт, не доводя дело до суда. Сошлись на том, что никто ни у кого идею не крал, а
На фото ниже представлены первый логотип фильма, логотип фирмы по производству велосипедных запчастей и измененный логотип фильма.