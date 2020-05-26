Новый фильм Кристофера Нолана стал предметом спора о плагиате

Анастасия Лях .26 мая, 2020 6

Компания по производству велосипедных запчастей обвинила студия Warner и режиссера Кристофера Нолана в плагиате. Предметом спора стал логотип предстоящего триллера «Довод» («Tenet»).

Как сообщает сайт Tenetfilm.com, конфликт возник между создателями фильма и компанией Tenet Components, производящей запчасти для велосипедов. Дело в том, что изначально название картины Tenet писалось с перевернутой второй t, что символизировало смысл о нелинейном, инверсионном течении времени. И точно так же, как оказалось, пишется лого компании Tenet Components.

К счастью, сторонам спора удалось мирно уладить конфликт, не доводя дело до суда. Сошлись на том, что никто ни у кого идею не крал, а просто-напросто она возникла в двух головах параллельно. Но написание названия студия Warner все же изменила, и, как видно в новом трейлере, теперь Tenet пишется с двумя обычными t.

На фото ниже представлены первый логотип фильма, логотип фирмы по производству велосипедных запчастей и измененный логотип фильма.