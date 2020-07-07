Создатель полнометражного «Стартрека» и новой трилогии «Звездных войн» может выступить продюсером свежей экранизации комикса про Джона Константина, пишет The Direct.
На днях мы писали, что студия Warner запустила в разработку проект «Константин» о супергерое
По слухам, боссы рассматривают на главную роль Тэрона Эджертона, звезду франшизы «Kingsman».
Напомним, в комиксах Джон Константин — это оккультист, экзорцист, борец с нечистой силой, участник команды «Темная Лига справедливости». Примечательно, что экранизацию «Темной Лиги справедливости» Дж. Дж. Абрамс как раз сейчас разрабатывает для потокового сервиса HBO Max.