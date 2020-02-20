Анастасия Лях .20 февраля, 2020 10

Мартин Скорсезе пообщался с журналом Premiere Magazine по поводу своего следующего режиссерского проекта «Убийцы цветочной луны», основанного на одноименной книге Дэвида Гранна.

По словам постановщика, фильм будет выполнен в жанре вестерна. «Действие разворачивается в Оклахоме в 1921–22 годах. Там будут ковбои, которые, несмотря на то, что уже есть автомобили, будут разъезжать на лошадях. Речь пойдет об индейском племени осейджей, которым власти выделили самую непривлекательную и никому не нужную территорию для проживания, и индейцы надеялись, что белые никогда не станут претендовать на эту землю. Но когда в ней обнаружили нефть, что сделало осейджей самой богатой народностью на планете, тут же, естественно, налетели белые стервятники… А порядки тогда были такими, что легче было упрятать человека в тюрьму за убийство пса, чем за убийство индейца», — рассказал Скорсезе.

Напомним, что по сюжету, основанному на реальных событиях, после обнаружения залежей нефти осейджи начинают умирать один за другим. И за расследование цепочки загадочных смертей в итоге таки берется ФБР.

Также напомним, что в ролях уже значатся Роберт-Де Ниро и Леонардо ДиКаприо, две главные музы Мартина Скорсезе. Релиз состоится не раньше 2021 года.

Отметим, что на недавней церемонии «Оскар», где последний фильм Скорсезе «Ирландец» номинировался в десяти категориях, картине не досталась ни одна из возможных наград.