Издание Premiere пишет, что новый режиссерский проект Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» выльется в 225 миллионов долларов затрат. И это только производственный бюджет, без учета маркетинга.
Финансирует картину студия Paramount, которая, видимо, готова потратить почти что четверть миллиона на фильм с участием
Напомним, «Убийцы цветочной луны» — это экранизация реального расследования ФБР, в ходе которого был разоблачен крупный заговор, связанный с огромными залежами нефти, обнаруженными в индейской земле.