Анастасия Лях .26 февраля, 2020 1

Издание Premiere пишет, что новый режиссерский проект Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» выльется в 225 миллионов долларов затрат. И это только производственный бюджет, без учета маркетинга.

Финансирует картину студия Paramount, которая, видимо, готова потратить почти что четверть миллиона на фильм с участием Роберта-Де Ниро и Леонардо ДиКаприо. Впрочем, если руководство Paramount испугается возможных потерь и пойдет на попятную, Скорсезе может обратиться к потоковому сервису Netflix, который финансировал его «Ирландца» (правда, «Ирландец» был в два раза дешевле).

Напомним, «Убийцы цветочной луны» — это экранизация реального расследования ФБР, в ходе которого был разоблачен крупный заговор, связанный с огромными залежами нефти, обнаруженными в индейской земле.