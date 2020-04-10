Анастасия Лях .10 апреля, 2020 9

После эксперимента с «Ирландцем» Мартин Скорсезе вновь выпустит свой новый фильм на стриминговой платформе, минуя кинотеатральный прокат.

Как сообщает The Wall Street Journal, домом для картины «Убийцы цветочной луны» станет либо Netflix, выпустивший «Ирландца», либо Apple TV+. В настоящее время режиссер ведет переговоры с обоими сервисами.

Ситуация сложилась точно такая же, как и в случае с «Ирландцем». Изначально «Убийцы цветочной луны» были проектом студии Paramount, но озвученный Скорсезе производственный бюджет в 200 миллионов долларов оказался слишком велик, и компания отказалась финансировать картину.

Напомним, это основанная на реальных событиях история расследования серии убийств в Оклахоме в начале двадцатого века. После того, как в земле, на которой проживал индейский народ, была обнаружена нефть, все члены племени, ставшего самой богатой народностью в мире, начали загадочным образом умирать один за другим.