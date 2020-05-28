Анастасия Лях .28 мая, 2020 3

Как сообщает Variety, Мартин Скорсезе уже заключил официальную договоренность с компанией Apple, которая профинансирует его следующую картину «Убийцы цветочной луны».

Таким образом фильм выйдет на потоковом сервисе Apple TV+. Изначально ожидалось, что финансирование возьмет на себе стриминговая платформа Netflix, поскольку именно Netflix профинансировал «Ирландца», предыдущий фильм Скорсезе. А еще раньше производство должна была обеспечить студия Paramount, которая в итоге, как и в случае с «Ирландцем», испугалась огромного бюджета, заявленного постановщиком.

Как мы уже писали, производственный бюджет «Убийц цветочной луны» может достичь 200 миллионов долларов. Главные роли в картине исполнят Роберт-Де Ниро и Леонардо ДиКаприо. Сюжет расскажет о реальных событиях, произошедших в 1920-х годах в Оклахоме, когда члены индейского племени начали загадочно погибать один за другим после того, как в их земле была обнаружена нефть.

Релиз намечен на 2021 год, но точная дата пока не называется.