Новый фильм Уэса Андерсона выйдет летом

Анастасия Лях .1 февраля, 2020 1

Обнародована дата американского релиза фильма «Французский диспетчер», новой режиссерской работы Уэса Андерсона.

Дата старта в прокате стала известна после публикации первого постера. На афише нет никаких изображений, только название, дата выхода (24 июля 2020 года) и длинный перечень звезд.

А звезд здесь действительно много: Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Леа Сейду, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Оуэн Уилсон.

Детали сюжета не раскрываются. Известно, что действие развернется во Франции двадцатого века в журналистской среде.