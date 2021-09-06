Новый костюм Аквамена - Джейсон Момоа делится снимками

Таня Гончаренко .6 сентября, 2021 10

Джейсон Момоа - исполнитель главной роли в фильме "Аквамен" властелина морей Артура Карри, поделился в своём Instagram снимком нового костюма, в котром он появится в новой экранизации комиксов DC под названием "Аквамен: Потерянное королевство".

"Второй раунд. Новый костюм. Больше действия. Алоха", - подписал фото Момоа.

Режиссером фильма, как и ранее, является Джеймс Ван. К своим прежним ролям, кроме Момоа, вернулись Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен и Яхья Абдул-Матин II.

Напомним, первая часть фантастического фильма вышла в 2018 году и имела огромный успех в прокате собрав более миллиарда долларов. Для сравнения, Джейсон Момоа выложил фото и первого костюма своего героя:

Премьера сиквела запланирована на 16 декабря 2022 года.

Стоит отметить, что многие поклонники Джонни Деппа устроили большую шумиху вокруг участия в съемках "Аквамена 2" Эмбер Хёрд, которая пытается засудить Деппа после развода. Поклонники актера требовали отставки Хёрд, но продюсер проекта Питер Сафран заявил, что эти возмущения никак не отразятся на принятом решении.