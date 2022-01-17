Таня Гончаренко .17 января, 2022 9

Новый хоррор "Крик" обошел по сборам "Человека-Паука 3".

За первые прокатные выходные "Крик" заработал 30,6 млн в американском прокате, побив тем самым показатель в 20,8 млн. с которым стартовал марвеловский супергеройский экшен, - пишет The Hollywood Reporter.

Отметим, что "Крику" прогнозируют ещё больший показатель, которому поспособствует дополнительный выходной в честь Дня Мартина Лютера Кинга. Таким образом, с 14 по 17 января слэшер соберёт около 35 миллионов.

Напомним, релиз новой части серии "Крика" состоялся 13 января. Роли в нем исполнили Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мэйсон Гудинг и другие.