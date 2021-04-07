Видимо, терпение марвеловских фанатов уже на пределе. Ведь они почти что два года не видели любимую
Недавно выложенный новый трейлер «Черной вдовы» всколыхнул
Обычно каждый последующий трейлер одного и того же проекта просматривается хуже предыдущего. Но тут случилось с точностью до наоборот. Это значит, что зрительский интерес к «Черной вдове», несмотря на долгое и изнурительное ожидание, однозначно растет, а не падает.
Напомним, «Черная вдова» должна была выйти на экраны еще весной прошлого года, но