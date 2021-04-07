Анастасия Лях .7 апреля, 2021 10

Видимо, терпение марвеловских фанатов уже на пределе. Ведь они почти что два года не видели любимую комикс-вселенную на большом экране.

Недавно выложенный новый трейлер «Черной вдовы» всколыхнул фан-базу и киноманов и вызвал в сети подлинный ажиотаж. Как сообщает The Hollywood Reporter, за первые сутки ролик набрал 70 миллионов просмотров, что на 13% больше, чем у предыдущего трейлера «Черной вдовы».

Обычно каждый последующий трейлер одного и того же проекта просматривается хуже предыдущего. Но тут случилось с точностью до наоборот. Это значит, что зрительский интерес к «Черной вдове», несмотря на долгое и изнурительное ожидание, однозначно растет, а не падает.