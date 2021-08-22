Таня Гончаренко .22 августа, 2021 17

Слухи о романе Ченнинга Татума и Зои Кравиц появились в сети после того, как их засекли папарацци во время совместной велосипедной прогулки по Нью-Йорку. - сообщает Daily Mail.

Пара выглядела очень счастливой. Ченнинг управлял велосипедом, а Зои ехала сзади, держась за актера руками. При этом они много смеялись и казались беззаботными.

Напомним, Зои Кравиц в начале 2021 года развелась со своим коллегой Карлом Глусманом, а Таттум разорвал отношения с певицей Джесси Джей.

Предположительно, Зои и Ченнинг завязали дружбу на съёмках грядущего фильма «Остров кисок», который станет для актрисы режиссёрским дебютом.



https://showbiz.24tv.ua/ru/chenning-tatum-zakrutil-roman-zoi-kravic-novosti-shou-biznesa_n1718827 Отметим, что 32-летняя Зои Кравиц 8 месяцев назад развелась со своим мужем Карлом Гусманом, а вот Татум расторг брак с Дженной Деван в 2019 году. После этого у него был роман с Джесси Джей.https://showbiz.24tv.ua/ru/chenning-tatum-zakrutil-roman-zoi-kravic-novosti-shou-biznesa_n1718827