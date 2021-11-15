Таня Гончаренко .15 ноября, 2021 10

Ежегодное празднование дня Disney - 12 ноября, принесло несколько презентаций новых проектов Marvel, среди которых сериал "Женщина-Халк".

На Ютубе уже доступен первый официальный тизер проекта.

Главные роли исполняют Татьяна Маслани и Марк Руффало.

Сюжет расскрывается вокруг двоюродной сестры Брюса Бэннера по имени Дженнифер Уолтерс. Девушка работает адвокатом по делам сверхлюдей. Как и её двоюродный брат, Дженнифер обладает удивительной способностью превращаться в зеленую силачку.

Премьера шоу запланирована на 2022 год. Точной даты пока нет. Сериал будет насчитывать 10 серий.