Анастасия Лях .8 апреля, 2020 8

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Universal отменила релиз нового пока что безымянного триллера М. Найта Шьямалана.

Причина не называется, но скорее всего, работа над фильмом оказалась невозможна в условиях карантина, вызванного пандемией. Релиз проекта, сюжет которого держится в секрете, был запланирован на 26 февраля 2021. Пока неясно, выход картины отменен совсем или отложен.

Отметим, что именно Universal выпустила три последних фильма Шьямалана. Речь о хорроре «Визит», триллере «Сплит» и его продолжении «Стекло». По словам режиссера, Universal как никакая другая голливудская студия всегда открыта к оригинальным неожиданным историям.