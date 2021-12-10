Анастасия Лях .10 декабря, 2021 7

Как сообщает The Wrap, студия Disney сняла с кинотеатрального проката триллер «Глубокие воды», в котором сыграли Бен Аффлек и Ана де Армас.

«Глубокие воды» — экранизация одноименного романа Патриции Хайсмит. В центре сюжета — супружеская чета, живущая в небольшом провинциальном городке. Между супругами, которые вступили в брак без любви, действует соглашение, согласно которому жене дозволяется иметь любовников сколько захочется, но она не должна уходить от мужа. Договоренность работает, пока однажды любовники героини не начинают умирать один за другим.

Премьера фильма была запланирована на 14 января 2022 года. Причина, по которой студия отказалась от проката, не называется. Также пока неясно, отправится картина на стриминг или же не выйдет вовсе.