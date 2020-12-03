Анастасия Лях .3 декабря, 2020 4

Издание Deadline сообщает, что студия Universal утвердила постановщика для перезапуска готичного вампирского экшена «Ван Хельсинг». Им стал Джулиус Эйвери, известный по нацистскому зомби-хоррору «Оверлорд».

Напомним, Ван Хельсинг — охотник на вампиров, впервые появившийся в романе Брэма Стокера «Дракула» и в соответствующей экранизации. Затем персонаж получил собственный фильм, главную роль в котором исполнил Хью Джекман. Лента вышла в 2004 году, но не смогла похвастаться ни сборами, ни позитивными рецензиями.