Как сообщает Deadline, новая сценарная и режиссерская работа Вуди Аллена под названием «Фестиваль Рифкина» («Rifkin’s Festival») станет фильмом открытия кинофестиваля в Сан-Себастьяне, Испания.

Это неслучайный и символичный выбор, поскольку съемки картины проходили именно в Сан-Себастьяне, а также в соседних испанских городах. Плюс сюжет повествует об американской супружеской паре, которая в надежде восстановить притупившиеся отношения отправляется на кинофестиваль в Испанию. Там каждый из супругов находит романтический интерес.

В ролях заняты Кристоф Вальц, Джина Гершон, Луи Гаррель, Елена Анайя, Уоллес Шон и Джорджина Аморос.

68-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 18 по 26 сентября.