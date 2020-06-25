Новым фильмом Вуди Аллена откроется киносмотр в Сан-Себастьяне
Анастасия Лях
.25 июня, 2020
09
На фото: Кадр из фильма "Фестиваль Рифкина"
Как сообщает Deadline, новая сценарная и режиссерская работа Вуди Аллена под названием «Фестиваль Рифкина» («Rifkin’s Festival») станет фильмом открытия кинофестиваля в Сан-Себастьяне, Испания.
Это неслучайный и символичный выбор, поскольку съемки картины проходили именно в Сан-Себастьяне, а также в соседних испанских городах. Плюс сюжет повествует об американской супружеской паре, которая в надежде восстановить притупившиеся отношения отправляется на кинофестиваль в Испанию. Там каждый из супругов находит романтический интерес.
В ролях заняты Кристоф Вальц, Джина Гершон, Луи Гаррель, Елена Анайя, Уоллес Шон и Джорджина Аморос.
68-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 18 по 26 сентября.