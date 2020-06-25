Анастасия Лях .25 июня, 2020 9

На фото: Кадр из фильма "Фестиваль Рифкина"

Как сообщает Deadline, новая сценарная и режиссерская работа Вуди Аллена под названием «Фестиваль Рифкина» («Rifkin’s Festival») станет фильмом открытия кинофестиваля в Сан-Себастьяне , Испания.

Это неслучайный и символичный выбор, поскольку съемки картины проходили именно в Сан-Себастьяне , а также в соседних испанских городах. Плюс сюжет повествует об американской супружеской паре, которая в надежде восстановить притупившиеся отношения отправляется на кинофестиваль в Испанию. Там каждый из супругов находит романтический интерес.

В ролях заняты Кристоф Вальц, Джина Гершон, Луи Гаррель, Елена Анайя, Уоллес Шон и Джорджина Аморос.