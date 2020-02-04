Новыми «Звездными войнами» займется женщина-режиссер
Анастасия Лях
.4 февраля, 2020
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На фото: Кадр из новой трилогии "Звездных войн"
Неизменный продюсер «Звездных войн» и глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в интервью BBC рассказала, что один из следующих фильмов, основанных на вселенной космической саги, будет поручен женщине-режиссеру.
Естественно, Кеннеди не стала уточнять, о каком проекте идет речь и кто из постановщиц рассматривается в кресло. Она лишь сказала, что женщины-режиссеры уже работали над «Звездными войнами» на телевидении (имеется в виду сериал «Мандалорец», отдельные эпизоды которого поставили Брайс Даллас Ховард и Дебора Чоу), а в скором времени поработают и для большого экрана.
Отметим, что Дебора Чоу была также назначена шоураннером сериала про Оби-Вана Кеноби с Юэном МакГрегором в главной роли, но производство проекта пока что отложено.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую