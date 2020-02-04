Анастасия Лях .4 февраля, 2020 5

Неизменный продюсер «Звездных войн» и глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в интервью BBC рассказала, что один из следующих фильмов, основанных на вселенной космической саги, будет поручен женщине-режиссеру .

Естественно, Кеннеди не стала уточнять, о каком проекте идет речь и кто из постановщиц рассматривается в кресло. Она лишь сказала, что женщины-режиссеры уже работали над «Звездными войнами» на телевидении (имеется в виду сериал «Мандалорец», отдельные эпизоды которого поставили Брайс Даллас Ховард и Дебора Чоу), а в скором времени поработают и для большого экрана.