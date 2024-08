sonyazhytkova .23 августа, 2024 3

Офіційний трейлер документального серіалу розповідає про легендарні рок-групи, такі як Guns N’ Roses, Poison, Quiet Riot та W.A.S.P.

Заснований на книзі Тома Боже та Річарда Бінстока "Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored History of the ’80s Hard Rock Explosion", новий трисерійний проєкт під керівництвом Джеффа Тремейна, відомого за "Jackass" та фільмом про Motley Crue "The Dirt", порине у світ хард-року 80-х.

Документальний серіал досліджує, як розвивалася культова рок-сцена на легендарному Sunset Strip у Лос-Анджелесі. Глядачі зможуть насолодитися інтерв'ю з рок-зірками, які пережили ті буремні часи, такими як Брет Майклс, Стівен Пірсі, Нуну Беттенкурт, Дейв "Снейк" Сабо та Рікі Рахтман, а також Корі Тейлор і Стів-О.

Прем'єра цієї рок-н-ролльної історії 80-х відбудеться 17 вересня на Paramount+.

Джерело: Deadline