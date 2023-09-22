Ендрю Скотт і Пол Мескал занурюються у захопливий світ кохання і
загадковості у новій стрічці "Незнайомці". Трейлер до фільму вже у мережі, і він обіцяє захопливу подорож, де кохання і таємниці переплітаються в неймовірний сюжет.
У стрічці розкриваються дуже непрості сімейні стосунки, та почуття відчуженості головних героїв у великому світі. Але загадкова подорож, допомагає Адаму пізнати лююдей, яких відібрали у нього занадто рано.
"Це дивно", - говорить Гаррі в трейлері. "Для
того, щоб почував себе так, як ти відчував себе тоді - багато не потрібно".
"Я завжди відчував себе самотнім", - визнає Адам. "Але це новий початок".
Прем`єра драматичної стрічки режисера Ренсона Гейга запланована на 22 грудня у кінотеатрах. Не пропустіть цю неймовірну подорож у часі та коханні!
Джерело: Hollywoodreporter