Таня Гончаренко .22 сентября, 2023 15

Ендрю Скотт і Пол Мескал занурюються у захопливий світ кохання і

загадковості у новій стрічці "Незнайомці". Трейлер до фільму вже у мережі, і він обіцяє захопливу подорож, де кохання і таємниці переплітаються в неймовірний сюжет.

В картині Пол Мескал виконує роль коханця, після знайомства с Ендрю Скоттом, їх життєві історії переплітаються з фантастичним поверненням покійних батьків Скотта. У трейлері фільму передається внутрішній світ обох героїв, розпочинаючи з інтимного знайомства Адама і Гаррі, та завершується надприродніми подіями, що відьбуваються з його родиною.

У стрічці розкриваються дуже непрості сімейні стосунки, та почуття відчуженості головних героїв у великому світі. Але загадкова подорож, допомагає Адаму пізнати лююдей, яких відібрали у нього занадто рано.

"Це дивно", - говорить Гаррі в трейлері. "Для

того, щоб почував себе так, як ти відчував себе тоді - багато не потрібно".

"Я завжди відчував себе самотнім", - визнає Адам. "Але це новий початок".



Прем`єра драматичної стрічки режисера Ренсона Гейга запланована на 22 грудня у кінотеатрах. Не пропустіть цю неймовірну подорож у часі та коханні!

Джерело: Hollywoodreporter