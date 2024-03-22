sonyazhytkova .22 марта, 2024 16

Вийшло два захоплюючих трейлера другого сезону "Дому Драконів", які спонукають прихильників спін-оффу "Гри Престолів" робити важкий вибір, між чорним трейлером, що акцентує увагу на Рейнірі (Емма Д'Арсі), або зеленим, який підкреслює Алісент (Олівія Кук).



У трейлері, присвяченому Рейнірі, увага зосереджена на ній, її браті, Принці Деймоні, та їх союзі з силами Драконового каменю. Тим часом, зелений трейлер підкреслює команду Алісент, яка включає Отто та її дітей - Короля Егона та Принца Емонда. Цей сезон, що отримав номінацію на премію "Еммі", розпочне громадянську війну Таргарієнів, відому також як Танець Драконів. Макс також оголосив, що восьмий епізод другого сезону вийде 16 червня. Серіал базується на книзі "Вогонь і кров" Джорджа Р. Р. Мартина та розгортається за 200 років до подій оригінального серіалу HBO, який завершився в 2019 році.

Ева Бест, Стів Туссейн, Фаб'єн Франкель та Соноя Мідзуно повертаються до свої ролей, де також з'являться нові обличчя: Абубакар Салім, Гейл Ренкін, Фредді Фокс, Саймон Рассел Біл, Клінтон Ліберті, Джеймі Кенна, Кірен Бью, Том Беннетт, Том Тейлор та Вінсент Реган. У новому сезоні буде вісім епізодів, а не 10, як у першому. Режисерка Клер Кілнер раніше заявляла, що це обумовлено бажанням зберегти напруженість сюжету.

"Тут вісім чудових епізодів, що наповнені подіями, і часом ми маємо складності, намагаючись вмістити їх у одну годину", - сказала Кілнер. "Ми вирішили забезпечити якісний початок і кінець, які пропонують емоційні та захоплюючі події".

Джерело: Нollywoodreporter