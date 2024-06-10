sonyazhytkova .10 июня, 2024 2

Свіжий тизер до фільму "Дедпул і Росомаха", викликав значний ажіотаж і шанувальники вважають, що ці звабливі ніжки можуть належати Леді Дедпул, персонажу з альтернативного всесвіту.



Кадр з жіночими ніжками з'являється приблизно на 30-й секунді тизера. У цей момент звучить голос Райана Рейнольдса в ролі Дедпула, який каже: "Я ось-ось втрачу все, що мені дороге". Після цього видно ноги в червоно-чорному костюмі Дедпула, але решта тіла не показана.

Деякі фанати, впевнено, вважають, що якщо це справді Леді Дедпул, то її роль може виконати Блейк Лайвлі, дружина Рейнольдса.

Отже, ми з нетерпінням чекаємо на прем'єру "Дедпула і Росомахи", яка зовсім скоро з'явиться в кінотеатрах. Вихід стрічки заплановано на 26 липня.

Джерело: Deadline