Анастасия Лях .18 февраля, 2020 8

Шведская актриса, уже не раз появлявшаяся и в триллерах, и в фантастике, исполнит главную роль в проекте под названием «Кислород» («О2»), передает издание Geek Tyrant.

По сюжету героиня Рапас проснется в криогенной камере и не будет помнить, ни кто она, ни почему и как здесь оказалась. Кислород в камере закончится через 90 минут. Это то время, за которое героине нужно все вспомнить и придумать способ выбраться.

Надо полагать, хронометраж фильма составит полтора часа. И если действительно все действие будет происходить в камере, то фильм напомнит триллер с Райаном Рейнольдсом «Погребенный заживо».

Продюсером проекта выступает Александр Ажа («Кровавая жатва», «У холмов есть глаза», «Рога», «Хищники»). А режиссером значится Франк Халфун, снявший «Маньяка» с Элайджей Вудом. Сроки производства и дата выхода пока не уточняются.