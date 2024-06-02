sonyazhytkova .2 июня, 2024 3

Під час відвідування прем'єри "Reefer Madness: The Musical", актриса поділилася з виданням People своїми почуттями, зауваживши, що ці фільми стали важливою складовою її життя і мають велике значення для неї, і проблеми з оплатою праці в минолому.

"Я дуже вдячна, що вони повернулися до мене з повагою", - продовжила вона. "Я вважаю, що це дуже важливо для жінок і для суспільства. Я вдячна за можливість знову взяти на себе роль Сідні і розповісти її історію".

Акторка також сказала, що її персонаж, Сідні Прескотт, "надихнув багатьох людей". "Я зустрічаю безліч фанатів, які говорять, що її сила допомогла їм пережити важкі часи, і це для мене значить більше, ніж я могла собі уявити".

У березні Кемпбелл оголосила на своїй сторінці в Instagram, що повернеться для участі у сьомому фільмі. Стрічку буде знімати оригінальний письменник "Крику" Кевін Вільямсон, а сценарій напише Гай Бусік.

Нів Кемпбелл, іконічна зірка франшизи "Крик", залишилася за бортом шостого фільму через непорозуміння щодо оплати праці. Останній раз глядачі її бачили у "Крику" 2022 року, коли франшиза отримала свіжий початок. У січні вона нагадала, що готова повернутися до ролі за відповідну ціну. І ось тепер, з новиною про виробництво "Крику 7", фанати захоплено чекають на повернення цієї неперевершеної актриси на екран.

Джерело: Deadline