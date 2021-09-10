Анастасия Лях .10 сентября, 2021 13

Режиссер наконец-то раскрыл, о чем расскажет в своем следующем проекте. Как пишет Deadline, пока что безымянный фильм будет посвящен американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру и созданию атомной бомбы во время Второй мировой войны.

Никаких других подробностей пока что нет. Неизвестно также, кто рассматривается на главную роль. Отметим, что событиям Второй мировой Нолан уже посвятил один фильм — эпичную историко-военную драму 2017 года «Дюнкерк».