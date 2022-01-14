Анастасия Лях .14 января, 2022 0

Издание Variety выяснило, какой новый режиссерский проект готовит создатель «Леона» и «Пятого элемента».

Люк Бессон разрабатывает фильм под названием «Догмэн». Сюжет развернется вокруг необычного юноши, который переживает тяжелое взросление и становление личности и нащупывает свой путь и свое «я» в сильной привязанности к собакам.

Главную роль исполнит Калеб Лэндри Джонс, который в прошлом году удостоился каннской награды за центральное исполнение в психологическом байопике «Нитрам». Съемки запланированы на май во Франции и Америке.

Последней режиссерской работой Бессона был шпионский боевик «Анна» 2019 года выпуска.