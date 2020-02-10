Анастасия Лях .10 февраля, 2020 1

Режиссер Райан Джонсон побывал в лос-анджелесской радиостудии SiriusXM и пролил некоторый свет на сюжет сиквела эффектного комедийного детектива «Достать ножи» («Ножи наголо»), который недавно был официально запущен в производство.

Как мы и догадывались, фильм Джонсона станет детективной франшизой в духе романов Агаты Кристи про Пуаро и мисс Марпл. Собственно, сценарист и постановщик не скрывает, что был вдохновлен именно ими. Джонсон подтвердил наши догадки о том, что Дэниэл Крэйг вновь сыграет частного сыщика Бенуа Блана, а вот остальной актерский состав полностью поменяется, так как Блан возьмется за расследование нового убийства и, соответственно, грязных тайн нового семейства.

То есть нас ждет абсолютно новая детективная история, но с тем же ярким персонажем и его выразительным характером. Никаких других подробностей продолжения пока что нет.