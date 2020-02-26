Анастасия Лях .26 февраля, 2020 2

Нашумевший южнокорейский зомби-экшен «Поезд в Пусан» 2016 года выпуска, как известно, обзаведется продолжением. Режиссер проекта Ен Сан-хо рассказал изданию Screen Daily, о чем пойдет речь в новой картине.

По его словам, предстоящий фильм не будет прямым сиквелом, просто его события развернутся в той же вселенной, в которой происходило действие «Поезда в Пусан». Сюжет ленты под названием «Полуостров» развернется на корейском полуострове спустя четыре года после вспышки зомби-эпидемии . Главный герой истории — солдат по имени Чжон Сок, который во время хаоса и атаки зомби сбежал через границу, но теперь должен вернуться обратно на родину, где остались другие выжившие.

«Полуостров» должен выйти на экраны 12 августа. Напомним, что в производстве также находится американский ремейк «Поезда в Пусан», но его дата выхода неизвестна.