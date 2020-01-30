Анастасия Лях .30 января, 2020 7

Сайт DiscussingFilm разузнал свежие подробности нового фильма режиссера «Ла Ла Лэнда» и «Первого человека» Дэмьена Шазелла.

Напомним, проект называется «Вавилон». Роли в нем исполняют Брэд Питт и звезда «Ла Ла Лэнда» Эмма Стоун. Ранее предполагалось, что за актерами закреплены ведущие партии. Однако теперь выяснилось, что им отведен второй план, а на главную роль разыскивается молодой латиноамериканец.

Этот молодой латиноамериканец сыграет начинающего актера, который пытается взобраться на голливудский Олимп. Действие развернется в эру перехода немого кино в звуковое. Питт и Стоун сыграют знаменитых кинозвезд.

Съемки должны стартовать в июле. Релиз запланирован на 7 января 2022 года.