sonyazhytkova .28 июня, 2024 6

У свіжому трейлері фільму "My Old Ass" головна героїня зустрічає молодшу версію себе і намагається попередити її про життєві труднощі.

У цій свіжій історії про дорослішання, 18-річна Елліот (Мейзі Стелла) під час святкування дня народження на грибній вечірці раптово стикається зі своєю 39-річною версією (роль якої виконує Обрі Плаза). Коли старша Елліот починає давати поради, молодша версія розуміє, що має переосмислити свої погляди на сім'ю, кохання та трансформаційне літо.

Авторка сценарію та режисерка Меган Парк зібрала гарний акторський склад, окрім, Мейзі Стелли та Обрі Плази, у фільми також зіграли - Персі Хайнс Вайт, Медді Зіглер та Керріс Брукс. Продюсерами виступили Том Акерлі, Марго Роббі, Джозі Макнамара та Стівен Рейлс.

Фільм розповідає про те, як Елліот, перед вступом до коледжу, вирішує провести останнє літо з друзями, наповнене веселощами та пригодами. На святкуванні свого 18-го дня народження на віддаленому острові Елліот вирушає на грибний тріп зі своїми найкращими друзями. Однак, коли Елліот здається, що гриби не діють, вона несподівано зустрічає жінку, яка стверджує, що є її старшою версією (Обрі Плаза) – тією, ким вона стане через двадцять років.

Отримавши поради від старшої себе, Елліот дізнається, що слід уникати будь-якого на ім'я Чад, що здається досить просто. Але коли вона зустрічає самого Чада (Персі Хайнс Вайт), ситуація ускладнюється. Елліот починає прислухатися до порад своєї майбутньої версії та відкриває нові горизонти життя.

Стрічка вийде на екрани 13 вересня 2024 року.

Джерело: Мovieweb