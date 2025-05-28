sonyazhytkova .28 мая, 2025 16

Співтворець шоу Ніл Дракманн поділився в офіційному подкасті, що ще під час розробки гри планував включити цю сцену, але тоді її довелося вирізати через обмежений хронометраж. Тепер вона нарешті знайшла своє місце у фіналі — і без перебільшення стала одним із найтемніших, найтривожніших моментів усього другого сезону.



У вирізаній, але тепер втіленій сцені Еллі потрапляє на ізольований острів, де мешкають Серафіти — фанатичне релігійне угруповання, яке безжально розправляється з чужинцями, особливо тими, кого підозрюють у зв’язках із ВФО. Спроба Еллі переконати дитину-Серафіта, що вона не має жодного стосунку до ворога, обертається жахом: малий без тіні сумніву дозволяє її повісити та випатрати. Усе балансує на межі трагедії, але Еллі вдається вирватися з пастки.

Цей момент — не просто шокуючий епізод. Це ще один глибокий рубець на її шляху, ще одна нагадування про те, наскільки далеко вона зайшла… і наскільки ближче підібралася до прірви.

"Ця сцена показує, наскільки глибоко Еллі занурена в свою одержимість — настільки, що вже не чує навіть очевидних сигналів зупинитися. Світ наче волає до неї: 'Зупинись. Подивися, що з тобою стало. Ти ледве не загинула'. Але вона продовжує йти — до акваріуму, до Еббі", — пояснив Ніл Дракманн.

Окрім цього, сцена показує жорстоку ксенофобію Серафітів, готових убити навіть ту, хто щойно був готовий боротися за них. "Вони навіть не намагаються розібратись. Є чужинка — її треба знищити. І дитина вже засвоїла цю логіку", — додав шоуранер.

Судячи з усього, Серафіти ще повернуться у третьому сезоні. Але після такого епізоду стає очевидно — Еллі вже не зупинити, навіть якщо ціною стане її власна людяність.

Джерело: Gamesradar