sonyazhytkova .25 марта, 2024 3

Хоча від творців "Гри Престолів" можна було очікувати багато вразливих моментів, загибель Джека Руні в кінці третьої серії, науково-фанстатичного серіала, все ж вражає. І виявляється, це також стало несподіванкою для актора Джона Брейдлі.

Після того, як він успішно зіграв усі вісім сезонів "Гри Престолів" у ролі завжди надійного Семуеля Тарлі, Брейдлі розповідає GamesRadar+, що радий, що отримав смерть, гідну епічної фентезі.

"Спочатку я був трохи розчарований, не буду заперечувати", - він каже. "Проте, мені швидко стало зрозуміло, що якщо є щось, в чому ці хлопці [творці шоу Девід Беніофф та Д. Б. Вайс] відомі найкраще, це - шокуючі смерті. Згадайте 'Гру Престолів'. Так багато моментів, які залишаються в пам'яті - це саме несподівані смерті, Криваве весілля, смерть Джоффрі, і так далі. Таким чином, для мене це як почесне звання, отримати смерть від Беніоффа та Вайса в кінці".

Руні, персонаж, що виконується Брейдлі, стає жертвою гострого клинка Татьяни (Марло Келлі), коли він розкриває занадто багато правди про Сан-Ті. Після досягнення наступного рівня у своїй відеогрі разом з Цзінь Чен (Джесс Хонг), він відмовляється брати участь у їхньому плані працювати разом.

Актор додав, що він сприймає долю персонажа Руні як прояв віри зі сторони творців. "Для мене дуже важливо, що вони відділили цьому персонажеві три серії. Я вірю, що це свідчить про їхню впевненість у мені, навіть у такому короткому проміжку часу. Це велика почесна відзнака", - зазначив він. "Таким чином, моє уявлення про цього персонажа змінилося від скромного до визначного".



На його слова відгукнувся партнер по ролі, Алекс Шарп, який зіграв науковця Вілла Даунінга, говорячи: "Ти - наукова версія Шона Біна".

Джерело: Gamesradar