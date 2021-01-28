Анастасия Лях .28 января, 2021 4

Стало известно, какой будет длительность предстоящего марвеловского экшена «Черная вдова». Хронометраж фильма составит 133 минуты.

То есть более двух часов. Однако это далеко не самый длинный хронометраж в марвеловской киновселенной, хотя и не самый короткий. По длительности «Черная вдова» занимает таким образом девятое место, которое она делит пополам с « Человеком-пауком : Возвращение домой».