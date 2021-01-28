Стало известно, какой будет длительность предстоящего марвеловского экшена «Черная вдова». Хронометраж фильма составит 133 минуты.
То есть более двух часов. Однако это далеко не самый длинный хронометраж в марвеловской киновселенной, хотя и не самый короткий. По длительности «Черная вдова» занимает таким образом девятое место, которое она делит пополам с «Человеком-пауком: Возвращение домой».
Напомним, что релиз «Черной вдовы», изначально запланированный на весну 2020, неоднократно переносился из-за пандемии. В настоящее время премьера запланирована на 6 мая 2021. Однако большая часть американских кинотеатров все еще остается закрытой, и студии-конкуренты Disney уже перенесли свои крупные релизы с весны 2021 на осень 2021. Вероятно, «Черную вдову» ждет то же самое. Либо она отправится на стриминг Disney+.