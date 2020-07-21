Анастасия Лях .21 июля, 2020 9

Зак Снайдер раскрыл хронометраж режиссерской версии дисишного блокбастера «Лига справедливости».

Из интервью режиссера стало известно, что длительность фильма составит аж 214 минут, что чуть больше, чем три с половиной часа. Для сравнения кинопрокатный вариант, над постпродакшеном которого работал режиссер Джосс Уидон, имеет хронометраж 120 минут, то есть два часа.

Также Снайдер отметил, что его версия «Лиги справедливости» является завершением сюжетных линий таких картин, как «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена».

Напомним, ранее стало известно, что главным злодеем в режиссерской версии выступит Дарксайд, а не Степной волк, как это было в прокатном варианте. Фильм должен выйти на потоковом сервисе HBO Max в 2021 году.