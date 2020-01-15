Анастасия Лях .15 января, 2020 1

На фото: Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа

Сайт Backstage опубликовал короткий синопсис продолжения сольника о Докторе Стрэндже, который ранее нигде не афишировался.

Сюжет развернется после событий фильма «Мстители: Финал». Доктор углубляется в изучение Камня времени. Но тот, кто раньше был другом, а затем оказался врагом, вынуждает героя с помощью Камня высвободить страшное зло.

«Тот, кто раньше был другом, а затем оказался врагом» — это, скорее всего, Барон Мордо в исполнении Чиветела Эджиофора.

Напомним, недавно сиквел, получивший название «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия», остался без режиссера: Скотт Дерриксон покинул проект из-за творческих разногласий со студией. В ближайшее время должен быть назван новый постановщик.

Релиз второй части намечен на 5 мая 2021 года.