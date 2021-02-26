Анастасия Лях .26 февраля, 2021 7

Наконец-то студия раскрыла подлинный подзаголовок третьего «Человека-паука» с Томом Холландом.

После «Возвращения домой» и «Вдали от дома» мы увидим триквел с куда более тревожным названием — «Человек-паук : Нет пути домой» (No Way Home). Ранее в Сети появлялись другие варианты подзаголовка, всячески эксплуатирующие слово «дом» (например, « Человек-паук : Хоум-ран» ), но все они оказались фейковыми. «Нет пути домой» — скорее всего, реальный, официальный и окончательный вариант, так как студия указала его во всех своих аккаунтах.

Холланд выложил пост-видео в Инстаграм, в котором жалуется партнерам по съемкам Зендае и Джейкобу Баталону на режиссера Джона Уоттса, что постоянно подсовывает ему фальшивые подзаголовки. Зендая на это отвечает, что все потому, что Том постоянно спойлерит.