Обнародовано настоящее название «Человека-паука 3»
Анастасия Лях
.26 февраля, 2021
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На фото: Кадр из третьего "Человека-паука"
Наконец-то студия раскрыла подлинный подзаголовок третьего «Человека-паука» с Томом Холландом.
После «Возвращения домой» и «Вдали от дома» мы увидим триквел с куда более тревожным названием — «Человек-паук: Нет пути домой» (No Way Home). Ранее в Сети появлялись другие варианты подзаголовка, всячески эксплуатирующие слово «дом» (например, «Человек-паук: Хоум-ран»), но все они оказались фейковыми. «Нет пути домой» — скорее всего, реальный, официальный и окончательный вариант, так как студия указала его во всех своих аккаунтах.
Холланд выложил пост-видео в Инстаграм, в котором жалуется партнерам по съемкам Зендае и Джейкобу Баталону на режиссера Джона Уоттса, что постоянно подсовывает ему фальшивые подзаголовки. Зендая на это отвечает, что все потому, что Том постоянно спойлерит.
«Человек-паук: Нет пути домой» должен выйти на экраны 17 декабря 2021.