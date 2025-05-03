sonyazhytkova .3 мая, 2025 6

Історія, яка змінила світ, повертається на екрани з новою силою. Prime Video представив емоційний трейлер п’ятого сезону історичної драми "Обраний" – і разом із ним розкрив дату онлайн-прем'єри. Попереду — тривожні дні, остання вечеря, зрада Юди та шлях до Хреста.

Новий сезон, що фокусується на подіях перед розп’яттям, стартує онлайн 15 червня — перші два епізоди з’являться одночасно, наступні три — 22 червня, і фінальні три — 29 червня.

У трейлері — атмосфера напруги й неминучого конфлікту. Ісус у виконанні Джонатана Румі входить до Храму Єрусалиму і розганяє торговців, вигукуючи: "Мій дім буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників!". У цей момент на нього уважно дивиться Юда (Люк Дім’ян), і тихо питає: "Що ти накоїв?".

Новий сезон охоплює шлях від тріумфального входу Ісуса в Єрусалим до його зради й арешту. Він кидає виклик корумпованій релігійній системі, проводить останню вечерю з учнями, а в тіні вже дозріває зрада, яка визначить долю людства.

У ролях також: Шахар Айзек (Петро), Парас Пател (Матвій), Елізабет Табіш (Марія Магдалина), Ноа Джеймс (Андрій), Джордж Х. Ксантіс (Іван), Річард Фенсі (Кайафа), Пол Бен-Віктор (цар Ірод) та Ендрю Джеймс Аллен (Понтій Пилат).

Історія Ісуса, показана через призму його найближчих учнів, продовжує вражати і надихати мільйони глядачів по всьому світу. І якщо перші сезони були подорожжю віри, то цей — передвісник великої жертви. Усе веде до Хреста… але там ця історія лише починається.

Джерело: Deadline