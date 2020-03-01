Анастасия Лях .1 марта, 2020 6

Завершился Берлинский кинофестиваль. Главная награда «Золотой медведь» досталась иранской картине «Зла не существует».

Фильм иранского режиссера Мохаммада Расулофа — это альманах из четырех новелл. Герои каждой истории так или иначе пытаются противостоять деспотичному иранскому режиму. Своей работой Расулоф, естественно, навлек на себя гнев иранского правительства, так что выбраться из страны и приехать в Берлин на церемонию не смог.

Гран-при фестиваля, вторая по значимости награда, была вручена американо-британской ленте «Никогда, редко, иногда, всегда» постановщицы Элайзы Хитман. Это драматическая история двух девушек-подростков , которые едут из провинции в большой город, чтобы сделать аборт.

Приз за лучшую режиссуру отдали тайваньскому кинематографисту Хону Сан Су, снявшему фильм под названием «Женщина убежала». А скандальная лента «Дау. Наташа», съемки которой проходили в Харькве, отметилась наградой за технические достижения, которую вручили оператору Юргену Юргесу.