sonyazhytkova .6 января, 2025 5

Актор, який цього року вразив фанатів своєю трансформацією в одного з класичних лиходіїв всесвіту DC, здобув "Золотий глобус" за найкращу акторську роль у обмеженому серіалі за виконання ролі Освальда "Оза" Коблпота.

"Здається, тепер я буду ходити тільки за допомогою протезів" — пожартував Колін Фаррелл, розповідаючи про щоденні тригодинні сеанси макіяжу, які були необхідні для перевтілення у Освальда Коблпота. Під час своєї промови актор відзначив особливу роль Річарда Гада, чия гра в серіалі "Baby Reindeer" справила на нього незабутнє враження. Він також подякував Кароліні з відділу харчування, яка підтримувала водний баланс і тепло акторів у холодні ночі Нью-Йорка.

Серіал "Пінґвін" завершив свій короткий шлях у листопаді, а перспектива другого сезону залишається невизначеною. Як зазначила шоураннер Лорен ЛеФранк, наразі команда зосереджена на передачі естафети між двома фільмами, без чітких планів на подальше продовження. Але, з огляду на популярність і цікавість до цієї кримінальної серії, фанати можуть сподіватися на нові розділи в історії Коблпота в майбутньому.

Джерело: Deadline