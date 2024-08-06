sonyazhytkova .6 августа, 2024 11

Перший тизер другої частини постапокаліптичної драми "Останні з нас" нарешті побачив світ і відкрив нам новий образ мстивого персонажа.

У 20-секундному відео, яке можна переглянути вище з 1:16, представлені як добре відомі персонажі, так і нові обличчя. Педро Паскаль повертається до ролі Джоела, Белла Рамсі знову зіграє Еллі, а також Габріель Луна в ролі Томмі.

Серед нових героїв - Кейтлін Девер у ролі мстивої Еббі, Ісабела Мерсед у ролі Діни та Джеффрі Райт, який повертається до ролі лідера Вашингтонського фронту звільнення Ісаака.

Особливу увагу в тизері привертає сцена між Джоелом та новим персонажем у виконанні Кетрін О'Хара, де розгортається напружений діалог. Джоел відкриває свої глибокі емоції, пояснюючи значення своїх вчинків, що обіцяє бути надзвичайно зворушливим і, можливо, нам слід подбати про запас серветок.

Ті, хто знайомий з відеогрою від Naughty Dog, зможуть скласти уявлення про те, що саме буде охоплено в новому сезоні. Хоча ми не будемо розкривати спойлери, кадри освітленого приміщення в Джексоні, зимова негода та присутність групи Серефітів свідчать про те, що наступний сезон відобразить ключові події з першої частини "Останні з нас 2", включаючи важливі флешбеки, де деякі стосунки зазнають змін, а інші почнуть розвиватися.

Белла Рамсі похвалила новий акторський склад, до якого приєдналися Янг Мазіно в ролі Джессі та Кейтлін Девер. Вона відзначила, що їх перша зустріч була трохи ніяковою, але з нетерпінням чекає на майбутню співпрацю в ролях Еллі та Еббі. Акторка також зазначила, що коротка зустріч з Кейтлін на гала-вечорі викликала у неї позитивні враження, і вона рада працювати з новими колегами.

Зйомки другого сезону "Останні з нас" вже розпочалися і прем'єра запланована на 2025 рік.

Джерело: Gamesradar